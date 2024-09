Nebelhorn Trophy di Pattinaggio Figura Frangipani conquista una splendida prima posizione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 21 settembre 2024) Oberstdorf – Fra giovedì 19 e sabato 21 settembre, l’Italia deldisi è impegnata in due differenti contesti di gara. A Oberstdorf (Germania) si è disputato il, appuntamento inserito nell’ambito dell’ISU Challenger Series, il livello internazionale cadetto della disciplina. Contemporaneamente, ad Ankara (Turchia), è andata in scena la quarta tappa dell’ISU Junior Grand Prix, ovverosia il massimo circuito giovanile. In chiave tricolore, è arrivata una prestazione brillante da parte di Gabriele(Fiamme Oro), fregiatosi della piazza d’onore del. Il ventiduenne di scuola altoatesina ha realizzato 246.11 punti, migliorando peraltro il proprioto personale nel programma libero (166.93), durante il quale ha avuto il merito di completare due salti quadrupli e otto salti tripli.