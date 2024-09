Mortara donna di 84 anni trovata morta in casa | vigili del fuoco entrati dal balcone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024)(Pavia), 21 settembre 2024 - Era già stata soccorsa pochi giorni fa dagli stessidel, ma questa volta per lei non c'è stato purtroppo più nulla da fare. Unadi 84è stataormainella sua abitazione, a. L'allarme è stato lanciato dal fratello, poco prima delle 15 di oggi, sabato 21 settembre. Idelsononell'appartamento salendo sullo stesso, al primo piano, sul quale mercoledì avevano tratto in salvo la, che in quell'occasione era rimasta accidentalmente chiusa fuori. Era stata portata in ospedale per accertamenti, ma non aveva riportato conseguenze nella disavventura ed era quindi stata dimessa. Oggi invece i famigliari non riuscivano a contattarla e hanno temuto il peggio, che purtroppo era in effetti successo.