Le Stelle di Branko ecco le previsioni di sabato 21 settembre

(Di sabato 21 settembre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di212024: Ariete Luna è anche oggi molto positiva, però si orienta più verso gli affari, lavoro, studio. Si avvicina il periodo molto intenso per le collaborazioni, alcune si rafforzano grazie alle prove che dovrete affrontare sotto il segno della Bilancia, altre sono in un punto di verifica, qualcuna si conclude. Notizie interessanti per i soldi. Passione amorosa viva, nonostante il richiamo di Marte sulla salute, eccessive però sono le vostre pretese. Attenti alle chiamate in arrivo. Toro Luna nel segno, bellissima e produttiva, per intervento diretto di Mercurio e Sole ancora in Vergine.