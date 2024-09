La Versiliana oltre 80mila presenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Marina di Pietrasanta (Lucca), 21 settembre 2024 -lecomplessive richiamate dai 146 eventi organizzati in seno al festival, tra cui 35 spettacoli nel grande teatro da duemila posti, 13 nella dimensione più raccolta del Giardino Barsanti, 57 incontri al Caffè con i maggiori esponenti dell'attualità , 21 spettacoli per bambini e 20 laboratori specialistici per un totale di 61 giornate di intrattenimento. Lachiude con questi numeri la 45/edizione del Festival che ha visto il coinvolgimento di ben 552 artisti tra attori, comici, cantautori, danzatori, showman e pensatori, 150 ospiti autorevoli che si sono avvicendati sul palco del Caffè e 38 giornalisti coinvolti nella conduzione, a cui si aggiungono i performer che hanno intrattenuto i più piccoli allo spazio bambini.