Imane Khelif blitz a Milano | sfregio ad Angela Carini come la incoronano | Guarda

(Di sabato 21 settembre 2024) Sono lontani i tempi delle furiose polemiche Italia-Algeria., boxeur medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi nella categoria 66 kg, in estate è finita in copertina su tutti i giornali per la contestatissima vittoria contro l'azzurra(ritiratasi dopo pochi secondi e in lacrime) ma soprattutto per i dubbi sui possibili vantaggi sportivi dati dal suo essere "intersex", con una produzione di testosterone decisamente superiore alla media delle altre atlete ma comunque entro i limiti fissati dal Comitato olimpico internazionale. Accolta in patriauna eroina, la 25enne algerina ora è una vera e propria superstar mediatica e lo conferma anche l'accoglienza da diva ricevuta a, dove è volata in occasione dellaFashion Week. Undecisamente "mondano" per una ragazza fino a oggi abituata al sudore del ring.