Highlights e gol Lecce-Parma 2-2 | Serie A 2024 2025 VIDEO

(Di sabato 21 settembre 2024) Ilcon glie i gol di2-2, match valido per la quinta giornata della. Al Via del Mare partita pazza che si apre con il gran gol di Dorgu servito in modo visionario da Ramadani, quindi tante parate di Falcone a blindare la porta dei salentini, mentre Guilbert a inizio secondo tempo commette una follia e viene espulso per una manata a Cancellieri. Lo stesso attaccante ducale, però, combina un disastro: viene espulso a sua volta pochi minuti dopo e dalla punizione che ne consegue c’è il gol del raddoppio di Krstovic con una deviazione decisiva. Nel finale, dopo unaincredibile di occasioni cestinate dai padroni di casa, gli ospiti trovano la rete con l’ex Almqvist e il recupero è tesissimo fino al go ldi Hainout che rende questa partita come una delle più surreali degli ultimi anni. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.