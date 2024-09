Dida l’assistente digitale Nei musei innovativi la visita è personalizzata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Un museo proiettato nel futuro per permettere una fruizione migliore da parte degli utenti. L’intelligenza artificiale al servizio della divulgazione della cultura: il progettoassistente, presentato dal Comune in un partenariato con altri enti (icivici di Vigevano e il Museo della Valle Fondazione Polli-Stoppani) sul bando regionale InnovaCultura, è stato finanziato con quasi 120 mila euro. Si rivolge a diverse categorie di pubblico:tori di tutte le età, per vivere un’esperienza coinvolgente, turisti internazionali, facilitando la comprensione nelle diverse lingue, persone con disabilità visive e cognitive, grazie alla personalizzazione dei contenuti, studenti e gruppi scolastici, per attività educative interattive.