Continua l’emergenza infortuni | l’ex milanista candidato a una maglia da titolare dovrà stare fermo 10 giorni per uno stiramento al legamento collaterale Pobega si ferma sul più bello Possibile chance per Urbanski

(Di sabato 21 settembre 2024) Nuova tegola per i rossoblù. A duedalla trasferta di Monza, si accorcia la coperta in mediana: arsi è Tommaso(nella foto), che era serissimoa unadain Brianza. Il centrocampista entra infermeria, dove figurano già Ferguson, Cambiaghi ed El Azzouzi. "Lievealmediale del ginocchio sinistro", recita la nota del club. Tempi di recupero? "Una settimana". Sarà rivalutato in vista della marcia di avvicinamento alla gara con l’Atalanta, maMilan rischia di perdersi anche il prossimo appuntamento. Non c’è tregua: per il Bologna questo è l’o numero 11 dall’inizio della preparazione, che peraltro va a colpire un giocatore in fase di inserimento, che a Como aveva giocato i suoi primi 90 minuti centrando anche un palo. Non ci voleva.