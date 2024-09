Como Fabregas | Atalanta superiore ma non dobbiamo partire battuti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Cesc, tecnico del, ha parlato in vista del posticipo della sesta giornata di Serie A 2024/2025 contro l’: “Siamo consapevoli di affrontare una squadra fortissima, ma credo nelle nostre qualità. Sarà difficile e servirà coraggio, tuttavia non scenderò mai in campo per difendermi“. L’allenatore spagnolo ha poi aggiunto: “Gasperini è un allenatore top e si vede che l’ha una forte impronta, essendo guidata dallo stesso tecnico da anno. E’sulla carta, ma non. Servirà mettere qualcosa di più nel match“. Infine, su-Arsenal: “Ovviamente ho visto il match dell’contro la mia ex squadra, ma ora sono tutto per il“.: “, ma non” SportFace.