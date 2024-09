Austral crossover per vocazione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 21 settembre 2024) Abitabilità propulsori e un look innovativo. Sono queste le carte con le quali la nuova Renaultsi fa spazio in un mercato, quello dei, sempre più affollato. Soluzioni mild o full hybrid fanno di questa proposta francese un avversario difficile per chiunque. La qualità delle rifiniture ha fatto un salto in alto e anche il comfort di guida non ha nulla da invidiare alle top class del suo segmento.porta al debutto la nuova piattaforma modulare CMF-CD, che regala all'auto nuovi equipaggiamenti ma anche qualche centimetro in più: bagagliaio più spazioso rispetto ai modelli precedenti e un design innovativo ereditato in parte della Megane elettrica: grande griglia centrale e sui lati i gruppi ottici a Led disposti nel modo ormai consono alla casa che ne fanno un tratto distintivo.