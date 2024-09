Anticipo Serie A Lecce-Parma 2-2

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 21 settembre 2024) 22.45 Con una rimonta nel recupero ilpareggia 2-2 a. Al 'Via del Mare' match emozionante,con occasioni a raffica. Al 34' vantaggio pugliese:Ramadani imbuca per Dorgu che, tutto col sinistro, controlla e infila sul primo palo. Nella ripresain 10 dal 47': espulso Guilbert. Match di nuovo in equilibrio di uomini al 58': rosso a Cancellieri che entra 'alla disperata' su Dorgu.Sulla conseguente punizione Krstovic fa 2-0 (59'). Finale incredibile:l'ex Almqvist accorcia al 93', poi Hainaut firma il 2-2 (97').