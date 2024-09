Addio Pontida i bambini ucraini tornano in patria dopo due anni Andranno in orfanotrofio in una zona sicura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024)(Bergamo) – L’accoglienza è finita. È terminato il lungo soggiorno italiano degli undici minoriche dal marzo 2022, pocol’inizio dell’invasione russa, erano ospitati nella foresteria dell’Abbazia di. Giovedì mattina i, che diversamente dai minoriospitati a Bedulita e da una trentina di quelli di Rota Imagna non avevano presentato la domanda di protezione internazionale, sono partiti dal Comune bergamasco diretti verso la loro nuova casa: l’di Karapchiv, nel direstretto di Chernivtsi, al confine con la Romania,che a detta del governo ucraino è. Anche i monaci dell’Abbazia dierano presenti alla partenza dei minori che, come spiegano Antonella Pellegrinelli e Giada Locatelli, le volontarie che in questisi sono occupate di loro, “hanno sempre espresso un desiderio forte di tornare a casa.