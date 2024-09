Vigevano prima la minacciano con il coltello e poi le strappano la borsa | paura per una 54enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024)(Pavia), 20 settembre 2024 - E' stata avvicinata da due sconosciuti, che minacciandola con unle hanno strappato la borsetta, facendola cadere a terra. La donna,, lievemente ferita e sconvolta per l'accaduto, non ha chiamato i soccorsi sul posto, ma è andata in autonomia al pronto soccorso e poi, il giorno dopo, ha sporto denuncia ai carabinieri. La rapina è successa a, nella zona di via Parini, nel pomeriggio di mercoledì 18 settembre. La vittima se l'è per fortuna cavata con una prognosi di soli 2 giorni, per le lievi contusioni riportate nella caduta a terra provocata dal violento strappo della. Non è stata colpita dai malviventi, che hanno usato ilsolo per minacciarla e sono fuggiti con la borsetta, che conteneva circa 50 euro in contanti, oltre a carte di credito e bancomat che sono state subito bloccate.