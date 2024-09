Vertice sulla crisi idrica in Molise ridotto il flusso alla Campania

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPer fronteggiare la graveche in queste ore sta interessando la città di Campobasso si è tenuta nel pomeriggio di oggi una riunione nella sede dell’assessorato regionale ai Lavori pubblici. Hanno partecipato il presidente della Regione, Francesco Roberti, il presidente dell’Egam, Carmine Ruscetta, il presidente del Cda diAcque, Stefano Sabatini, il presidente della Grim, Massimo Saluppo, il sindaco di Campobasso, Marialuisa Forte, e alcuni tecnici. Driunione è emersa la situazione di grave criticità e siccità che si sta attraversando, poiché le sorgenti del Matese, che servono diverse adduzioni, se in periodi normali erogano circa 2.800 litri al secondo, in questi giorni riescono a erogare 1.800 litri di acqua al secondo.