Teatro Petrolini di Testaccio | Il 25 e 27 settembre si va alla scoperta delle ricchezze del Lazio | tra ambiente gusto e cultura

(Di venerdì 20 settembre 2024) In occasione della Giornata Mondiale dei Sogni, e della Giornata Mondiale del Turismo, rispettivamente il 25 e 27prossimi, l’associazione Amant Odv, con il contributo di Arsial e della Regione, ha organizzato due appuntamenti aventi l’obiettivo di promuovere e approfondire il tema del turismo enogastronomico ed esperienziale nel territorio laziale. All’interno deldi, sito in via Rubattino 5, cornice ideale che aggiunge la magia dell’arte teatrale alle suggestioni del viaggio, si alterneranno degustazioni di prodotti tipici regionali e dibattiti tematici sull’importanza e l’evoluzione del turismo esperienziale. Tra gli autorevoli relatori che accompagneranno il pubblico ci saranno: l’ Avv.