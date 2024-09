Sono loro Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme le foto che fanno bene al cuore dei fan

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) Colpo di scena nel lungo rapporto traDe. I due, dopo la fine delmatrimonio, hanno vissuto alti e bassi. E orastati avvistati in un modo completamente differente rispetto al passato. Infatti,state pubblicate alcune immagini dal settimanale Gente, che aprono a nuovi scenari veramente molto interessanti. Proprioultimamente aveva parlato diDe, facendo intuire qualche cambiamento nellegame: “Oggi siamo in buoni rapporti, abbiamo un figlio, non si può non essere civili”. Ma in esclusiva il settimanale di gossip li ha ripresi in maniera inaspettata. E ovviamente i fan di entrambi non potevano non emozionarsi. Leggi anche: “Che finaccia che gli ha fatto fare”:, sfregio aDe