Sarà il 9 ottobre il nuovo incontro dei sindaci del Valdarno aretino e fiorentino con Regione Toscana Trenitalia Rfi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Arezzo, 20 settembre 2024 –il 9ildeidelcon, Rfi La riunione era stata chiesta da luglio, a seguito del perdurare dei disagi e delle criticità per i pendolari in partenza e in arrivo dal. E’ stato fissato ildella cabina di regia dellacon i gestori del trasporto ferroviario –e Rfi – sulle criticità della linea Firenze-Arezzo al quale parteciperanno anche idelche, da luglio, chiedevano la convocazione del tavolo. Il confronto è in programma mercoledì 9alle 14,30 e si terrà da remoto.