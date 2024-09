Roma dal silenzio alle liti con De Rossi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) “I figli dinon si toccano” recita uno striscione esposto a Berlino nella giornata di ieri. La protesta per l’esonero di Daniele Deha fatto il giro del mondo. Nel 2019 la decisione di non rinnovargli il contratto da giocatore scatenò una dura contestazione e sarà così anche domenica. La Curva Sud entrerà con 30 minuti di ritardo allo stadio. Nel mirino dei tifosi sono finiti i Friedkin e la CEO del Club Lina Souloukou. La dirigente greca ha molto potere a Trigoria e gode della fiducia di Dan e Ryan. Nata nel 1983 a Larissa, Grecia, Lina Souloukou nel 2018 è stata nominata CEO dell’Olympiacos, ruolo che ha ricoperto fino a giugno 2022. Dal 2019, invece, Lina è entrata a far parte dell’Executive Board dell’ECA, l’organizzazione europea dei club. Si tratta di una dirigente da molti anni nel mondo del calcio che è entrata allanel 2023.