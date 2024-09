Richieste di aiuto settembre nero Psicoterapia alle vittime di violenza Raccolta fondi per pagare le sedute

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) "Con quello che facciamo al centro antidi Lodi riusciamo ad affrontare il qui ed ora ma spesso bisogna agire con un percorso più in protà". Lo dice Paola Metalla, presidente del centro antidi Lodi “La Metà di Niente“, spiegando il senso dellache la sua struttura sta portando avanti insieme alla Bcc Centropadana. Con le donazioni si intende attivare percorsi dia favore di donne fuoriuscite da situazioni di, facendo gruppi di lavoro composti da psicoterapeute esperte sudi genere e sul trauma, che con metodi specifici e riconosciuti porterebbero la donna a scavare interiormente andando oltre la singolasubita. "Questoè stato caldissimo per le nuove, con casi molto pesanti di donne ad alto rischio da mettere in case rifugio, abbiamo avuto problemi a trovare posto per tutte.