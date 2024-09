Ranking Atp esplode la bomba Sinner | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 20 settembre 2024)Atp:larelativa a Jannik: ecco quello che staproprio in queste ultime settimane Il suo momento. Quello di prendersi i meriti di una crescita costante, fatta di successi, moltissimi, e di pochissime sconfitte. Cinque in tutto il 2024. Jannik, numero uno del mondo e fresco vincitore degli Us Open, è il tennista più forte del Mondo. Non ci possono essere discussioni.(Lapresse) – Ilveggente.itNel corso di questi ultimi mesi è anche riuscito a mettersi alle spalle quelli che sono stati dei problemi extra campo. La positività al Clostebol lo ha toccato, anche se lui non centrava nulla. E dopo essere stato assolto da un’accusa sicuramente infamante, mettendo in evidenza la sua buona fede, è tornato a sorridere. Lo ha fatto mostrando il suo orgoglio e il suo tennis a tutto il Mondo.