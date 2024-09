Pro Loco e Comune segnali di disgelo | Aperto un dialogo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) E’ un bilancio amaro quello fatto da Proriguardo la Fiera e gli eventi conclusi dal, ma con una mano tesa nei confronti dell’amministrazione comunale in ottica futura. "Si possono ora tirare le prime somme di un Settembre decisamente diverso dagli anni passati – dice Daniele Rubino – come già era accaduto nel 2023, in cui la Proè stata esclusa daldalla gestione della tradizionale manifestazione da lei inventata nel 1972". Evento poi diventato uno dei più attesi momenti di aggregazione del territorio. "Esclusi dalla fiera e degli spettacoli di piazza, abbiamo comunque realizzato un nostro calendario eventi – prosegue – che hanno avuto come clou la tre giorni svolta al Red Special a fine agosto, con un grande successo di pubblico e di critica, coinvolgendo artisti e associazioni del territorio.