Più simpatia e meno scazzi della giuria Questo X-Factor funziona

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 20 settembre 2024) "X-" è un po’ l’araba fenicetelevisione italiana d’intrattenimento. Viene periodicamente dichiarato in stato comatoso e destinato all’estinzione, poi si ripresenta ai nastri di partenza e capita, come in questa edizione 2024, che performi più che bene, sia sotto l’aspetto degli ascolti, che presentano un buon incremento – ma è presto per sbilanciarsi – sia dal punto di vistagodibilità e quindi anchecoerenza del progetto. Ed è proprio insolco che il discorso si fa piuttosto interessante: il cuore del problema, che sembra essere anche la sua soluzione, pare dunque stia nell’assemblaggio del pool di giudici del programma e, a seguire, nell’attitudine e nei comportamenti che i personaggi in questione sono invitati ad adottare, principalmente, si direbbe stavolta, assecondando la propria effettiva visione di un prodotto digenere.