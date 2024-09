Neonati sepolti parla la vicina | Credevano fossi stata io scagionata grazie al Dna

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 settembre 2024) Elisa, una giovane madre di due bambini, di uno e cinque anni, non riesce ancora a credere a quello che le è successo più di un mese fa. Vive nella tranquillità della sua villetta, ma la sua vita èsconvolta il 9 agosto scorso, quando è diventata la sospettata principale di un caso di infanticidio. Quel giorno, un neonato fu ritrovato sotterrato nel giardino della villa confinante, sequestrata alla famiglia Petrolini. La figlia dei proprietari, Chiara Petrolini, una studentessa di 22 anni, è ora indagata per omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere.Leggi anche:dalla madre, tutto quello che non torna: dalle gravidanze nascoste all’occultamentoLeggi anche: Bruzzone: “, qualcosa non torna”.