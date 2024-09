Moto3 | Piqueras svetta sul bagnato nella FP del GP dell’Emilia Romagna 3 Nepa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Comincia nel segno di Angelil venerdì dedicato al GP dell’Emiliia, appuntamento numero quattordici del Motomondiale 2024 diin scena per il secondo weekend consecutivo al circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In una pista bagnata, asciugatasi pian pano nel corso della sessione, il pilota della Leopard Racing ha dimostrato per l’ennesima volta la sua grande confidenza con il tracciato. Il centauro nello specifico ha fermato il crono a 1:52:819, regolando l’attuale leader del Mondiale David Alonso (CFMOTO Aspar Team), abile a chiudere il turno in seconda posizione con un gap di +0258 precedendo la MTA Team di un ottimo Stefano, terzo a +0.342. Quarta piazza invece per Xabi Zarutuza, il quale ha rimediato un gap di +1.351 piazzandosi davanti a Joel Esteban (CFMOTO Aspar Team), quinto a +1.453, e ad Adrian Fernandez (Leopard Racing), sesto a +1.6661.