Michel Platini | la proposta choc di Le Roi per cambiare il calcio

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Forse dovremmo togliere un giocatore, giocare in 10”. Non è la pensata di uno degli innumerevoli influencer o una provocazione. Laè seria e a farla è una leggenda vivente delmondiale. Stiamo parlando di Le Roi in persona, di. Uno dei calciatori che ha reso la maglia numero 10 un simbolo ha detto la sua su un dibattito che sta appassionando in questi giorni, quello su su come rendere lo sport più amato in assoluto più divertente, coinvolgente, spettacolare. “Forse dovremmo togliere un giocatore, giocare in 10”, ha suggerito l’ex stella della Juventus e della nazionale francese in un podcast. “Ilsi faceva in 11 nel 1900, ma nel 1900 correvano meno di oggi, erano meno forti, andavano più lenti. Tutto ciò potrebbe essere una buona soluzione perché limitare il numero di giocatori libererebbe spazio”, ha spiegato.