Mi hanno pagato per perdere 13 chili | la mutazione di Alan Friedman il suo volto oggi | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il noto giornalista, esperto di economia e geopolitcaè uno dei nuovi concorrenti del programma televisivo Ballando con le Stelle che sarà in onda a partire dal 28 settembre su Rai 1, alla conduzione ovviamente Milly Carlucci, in quello che è uno dei format più collaudati e di maggior successo di Viale Mazziniè ormai da tempo unnoto in tv. Il giornalista viene invitato spesso come ospite in diversi programmi televisivi, ma nonostante questo si è detto spiazzato dalla chiamata di Milly Carlucci. "È uno scherzo?". Ma non solo: lo stupore nasce anche dal fatto che "non ho mai ballato in vita mia e mi considero totalmente imbranato".