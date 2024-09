Manna | McTominay lo seguivamo da giugno e lui voleva Napoli Gilmour volevano darcelo a gennaio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il ds delGiovanniè intervenuto ai microfoni di Radio Crc in cui ha parlato degli arrivi dei due scozzesi Scotte Billy: «vogliosi di indossare la maglia del» L’ex Manchester United, infatti,fortemente indossare la maglia azzurra: «Il calciatoree questo è stato appagante e deve esserlo per tutti noi. Se un giocatore dello United che fa 10 gol vuole venire anonostante altre opportunità dobbiamo essere orgogliosi. E’ un’operazione che parte da lontano, a inizioci sono stati i primi contatti con l’agente ma non pensavo potessimo arrivare a chiudere l’operazione anche perché in rosa c’erano giocatori che andavano valutati. Poi strada facendo i rapporti li abbiamo mantenuti fino a quando ci siamo seduti con lo United e abbiamo chiuso forti della volontà del giocatore.