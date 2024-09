L' ex First Lady ci sa fare anche quando si tratta di promuovere i suoi prodotti senza zucchero per i più piccoli

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 20 settembre 2024) È stato sempre un suo pallino e,oggi che non è più alla Casa Bianca, continua l’impegno di Michelle Obama peruna sana alimentazione. Oggi lo fa con il lancio di una nuova linea di bevande per bambini, PLEZi Nutrition. L’ex, già nota per la sua campagna Let’s Move! contro l’obesità infantile, si concentra ora su un nuovo progetto che mira a offrire alternative salutari alle bevande zuccherate. Durante un recente evento al supermercato Costco di Livermore, in California, Michelle Obama è stata immortalata in un video su TikTok mentre presentava le bevande in questione, pensate per i bambini dai 6 anni in su, sottolineando la loro composizione sana e a basso contenuto di zuccheri.