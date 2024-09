Juventus-Napoli parola al ‘Barone’ Causio E Giuntoli…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) Aspettando, l’ex giocatore bianconero Francoha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport. Di seguito le sue parole. “Unacon presupposti molto interessanti. Ma la squadra ha cambiato tanto, in campo e in panchina: prima di un mese non vedremo la veradi Thiago Motta”. Non soloIl lavoro svolto sugli esterni da Nico Gonzalez e da Yildiz, contro il Psv, è stato decisivo: puntare l’uomo e creare la superiorità, nel calcio di oggi, assume un valore cruciale. Ilha una mediana eccezionale: penso a giocatori come Lobotka o Anguissa. Thiago Motta dovrà estrarre un altro coniglio dal cilindro, come appena fatto con McKennie, per rispondere al meglio”. E l’ex direttore sportivo delDi seguito alcune righe su Cristiano Giuntoli tratte dall’edizione odierna di Tuttosport.