Batman Day gli attori più famosi che hanno interpretato l’uomo pipistrello

(Di venerdì 20 settembre 2024) IlDay, celebrato ogni anno, è una ricorrenza che richiama fan di tutto il mondo per rendere omaggio a uno dei supereroi più amati della cultura pop:. Nato dalla collaborazione tra Bob Kane e Bill Finger nel 1939, il Cavaliere Oscuro ha attraversato decenni di evoluzioni, non solo nei fumetti, ma anche sul grande e piccolo schermo. Con il suo costume iconico, la sua mente brillante e una determinazione incrollabile,è diventato molto più di un semplice supereroe. Oggi, in occasione delDay, celebriamo non solo il personaggio, ma anche gliche, con le loro interpretazioni,contribuito a plasmare l’immaginario collettivo di questo eroe enigmatico.