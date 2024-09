Torna il trofeo podistico Questura di Prato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre 2024 –l'appuntamento con ildi. Martedì 24 settembre con start alle 20,30 da Piazza del Duomo disi terrà la 21° edizione della manifestazione di 10 km che permetterà di far vivere il centro cittadino laniero con un circuito di 5 km da percorrere due volte. Suggestiva la partenza da via Magnolfi e l'arrivo davanti al Duomo di. La manifestazione vedrà la partecipazione anche dei corpi e forze di polizia che avranno una premiazione dedicata con il 10° Memorial Mattei Enrico Lido Sovrintendente Capo Polizia di Stato. Alle 19 si svolgerà l'8° edizione della Gara della Panterina per i bambini esordienti (6-11 anni) con il 7° memorial Thomas Langianni. A seguire alle 19,30 la partenza delle Cadette (km 3) per la 2° prova del Cds finale regionale e a seguire gareggeranno i Cadetti su un percorso di 5 km.