Superbonus 2024 come ottenere il contributo a fondo perduto per redditi bassi

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il provvedimento firmato il 18 settembredall’Agenzia delle Entrate mette in moto un’opportunità da cogliere al volo per chi ha avviato interventi edilizi. Il, ossia il, sarà accessibile a chi ha realizzato lavori sugli immobili tra gennaio e ottobre, offrendo uno sgravio del 70% sulle spese sostenute. Non stiamo parlando solo di una detrazione: per molti, si tratta di una vera e propria boccata d’ossigeno in un momento in cui le risorse finanziarie vanno gestite con attenzione. Chi può richiedere ilIlapre così una finestra imperdibile per i contribuenti con, offrendo unper chi intende migliorare l’efficienza energetica delle proprie abitazioni.