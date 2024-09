Sassuolo Calcio amputati la Champions al via

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) di Francesco VecchiLaLeague dela casa di chi della disciplina ha fatto una ragione di vita, diventandone ’ambasciatore’. Ma anche sui campi di quella stessa società , il, che lo ha sostenuto, puntando su di lui come dipendente, col ruolo di segretario. Da domani a domenica si disputerà quello che probabilmente è uno dei capitoli più belli della storia dell’atleta 25enne Francesco Messori, nato a Correggio. Non a caso a presentare l’evento continentale che per la prima volta arriva in Italia (da domani a domenica), in quel Mapei Football Center che insieme allo stadio Enzo Ricci ospiterà i 18 match previsti, Messori era l’ospite d’onore: "Mi è capitato spesso di recente di sentirmi rivolgere la domanda sul perché non fossi a Parigi, alle paralimpiadi.