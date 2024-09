Salone Nautico Cecchi Conf Nautica | Ogni edizione rappresenta un traguardo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Genova, 19 set. – (Adnkronos) – ?Come ricordato in occasione della presentazione alla stampa,unsempre diverso, in questo caso è anche unpersonale, poiché è il mio ultimoin veste di presidente diindustria. Tra alcuni mesi terminerò il mio mandato: sono stati sei anni veramente intensi, durante i quali ho avuto il privilegio dire l’industria dellada diporto, una delle quattro eccellenze del Made in Italy”. Sono le parole di Saverio, presidente diindustria, in occasione della prima giornata del 64°Internazionale di Genova, in svolgimento fino al 24 settembre e la cui2024 è intitolata ‘We are made of sea’.