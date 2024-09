Piattaforma anti-hacker gratis per le imprese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lacontro gli attacchi informatici di Assintel (l’associazione nazionale delleIct), il Threat Infosharing diventa pubblica grazie a un accordo tra il Comune di Milano e Assintel-Confcommercio. Il sistema è in grado di identificare e segnalare una vasta gamma di minacce informatiche, tra cui campagne di phishing mirate, e le principali nuove vulnerabilità tecnologiche, in modo da prevenire futuri attacchi. Può anche segnalare l’elenco completo degli indirizzi Ip sospetti da cui sono stati rilevati tentativi di attacco ed evidenziare le tendenze e le attività nel campo del ransomware, uno dei rischi informatici più gravi per la sicurezza dei dati.