Paura nella notte per la concorrente del Grande Fratello | Sta male serve aiuto VIDEO

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di giovedì 19 settembre 2024) Momenti di tensione al2024:per unache ha accusato un malore improvviso, scatenando la preoccupazione tra i compagni di gioco. Tutto è iniziato durante una giornata già segnata da qualche tensione. L’idillio dei primi giorni è finito e ha lasciato spazio alle prime discussioni accese, in particolare con Eleonora Cecere al centro di un duro sfogo sulla pulizia della casa., tensione e malore:per Eleonora Cecere Nel corso della giornata, Eleonora Cecere ha perso la calma, lamentandosi del disordinecasa e rimproverando i suoi coinquilini per non rispettare le regole di pulizia.