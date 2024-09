Mantova due notti in fondo al fosso a 87 anni | come si è salvato e chi è l’eroe di Marcaria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024)) –un marine in missione di sopravvivenza, si è coperto di sterpaglie e foglie per non morire, per proteggersi dal freddo e riuscire a passare non una, ma due, all’aperto, senza poter chiedere aiuto, con la speranza che qualcuno lo trovasse. La voglia di sopravvivere è stata più forte del dolore delle ferite per un anziano signore di 87, Marco Rossi, che tutti nella piccola comunità Campitello, frazione di, nelle campagne delno, ricordano per essere stato il sarto del paese. L’uomo era uscito di casa lunedì mattina per fare acquisti. Una banale commissione da concludere prima dell’ora di pranzo. Il figlio, però, lo ha aspettato inutilmente per ore e ha dato l’allarme, certo che all’anziano padre fosse successo qualcosa di serio.