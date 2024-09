La Ue chiede ad Apple di aprire l’iPhone a parti terze Altrimenti rischio sanzioni fino a 85 miliardi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’ Unione Europea ha ingiunto addii suoi sistemi operativi iPhone e iPad, altamente protetti, per fare in modo che epossano funzionare con il sistema operativo iOS. L’azienda statunitense dovrà inoltre rispondere alle richieste di interoperabilità da parte degli sviluppatori e di. Se non lo faràrischia di essere sanzionata per violazione delle normative Antitrust. Il richiamo adsi basa sul Digital Markets Act (DMA) e concede all’azienda sei mesi di tempo per conformarsi alle richieste della Commissione. Senon si adegua l’UE potrebbe decidere di avviare un’indagine formale che potrebbe sfociare in multeal 10% del fatturato globale della società, nel caso dis significaa 8,5di euro.