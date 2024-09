Incidente Lido di Camaiore auto uccide due ragazze Chi è la 44enne alla guida | Non ricordo niente Ora è ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024)di, 18 settembre 2024 – Cosa è successo a Katia Pereira Da Silva in quei maledetti minuti intorno alle 19 di ieri quando,di una Mercedes, ha travolto e ucciso due studentesse tedesche di 18 e 19 anni in gita scolastica in Versilia? Su questo dovranno far luce gli inquirenti. Intanto, quello che è certo, è che l’ta dè piombata come un missile sul marciapiede lungo via Italica falciando le duee ferendo altre sei persone. Ipotesi guasto al motore Testimoni sotto choc Lutto cittadino aKatia Pereira Da Silva, 44 anni ex barista, originaria del Brasile ma residente da tempo in Versilia, è ora agli arrestinella sua abitazione di Viareggio con l’accusa di duplice omicidio stradale: intanto gli esami tossicologici e l’alcoltest sono risultati negativi.