I fratelli Pesaro cittadini onorari Koudsi frena | La shoah fu inutile

(Di giovedì 19 settembre 2024) Andrea e Renatasono ufficialmentedi Carrara. Alla cerimonia di ieri in consiglio comunale non sono mancati i momenti di commozione e riflessione, in particolare dei diretti interessati, contenti di far nuovamente parte della comunità di Carrara, dove la loro vita era iniziata. Andrea e Renatasono nati a Carrara, negli anni Trenta, costretti a fuggire a causa delle leggi razziali in quanto ebrei. La storia della famigliaè stata studiata dalla consigliera Maria Mattei, che ha proposto la cittadinanzaa. Nel 1940 Marcello, il padre dei due, fu costretto a lasciare il suo posto da ingegnere alla Marmifera. Grazie all’aiuto della famiglia Forti riparò prima al nord e poi in Svizzera, dove riuscì a salvare la famiglia. I suoceri vennero invece deportati da Ferrara ad Auschwitz.