Esplosione per fuga di gas in una palazzina a Roma | c’è un ferito grave

(Di giovedì 19 settembre 2024) Questo pomeriggio si è verificata un’in un appartamento al piano terra di unadi tre piani situata in via Rocco Pozzi , nella zona di Torrenova e Torre Angela a. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17:00. La causa dell’sembra essere stata unadi gas.Leggi anche: ITALIA – Incendio in un palazzo, situazione: molte persone coinvolte Immediatamente dopo l’, i vigili del fuoco sono accorsi sul luogo e hanno trovato una personamente ferita tra le macerie. Le squadre di soccorso, inclusi cinque team dei vigili del fuoco, sono intervenute per mettere in sicurezza l’area e gestire le conseguenze dell’incidente. Gli operatori del 118 hanno fornito i primi soccorsi alla persona ferita e l’hanno trasportata d’urgenza al Policlinico Tor Vergata, dove è stata accolta in codice rosso.