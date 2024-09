Errori e paura di mancare la Champions League | ecco perché le big licenziano subito i tecnici

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 19 settembre 2024) C'è un filo rosso che lega l'esonero precoce di Daniele De Rossi, deciso nottetempo dai Friedkin dopo appena 360 minuti di campionato, e le riflessioni che porteranno Paulo Fonseca lontano dalla panchina del Milan. Un filo che riannoda anche, tornando indietro nel tempo, i tormenti di De Laurentiis nella stagione post scudetto bruciata nel valzer degli allenatori e, prima ancora, l'investimento da 90 milioni di euro vidimato nel cuore dell'inverno dalla proprietà Juventus per prendere Vlahovic in quel momento capocannoniere della Serie A. Il filo rosso è quello del terrore.di restare fuori dai giochi della qualificazione, vera colonna d'Ercole per i grandi club: di qui i soldi che tengono in piedi conti e budget futuri, di là il deserto del ridimensionamento (anche se temporaneo) o dell'obbligo di mettere mano al portafoglio per sostenere il rilancio.