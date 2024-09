Episodico e temporaneo clamoroso in bilancio | Chiara Ferragni torna a galla

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sono trascorsi nove mesi dal cosiddetto Pandorogate, il celeberrimo scandalo che ha coinvolto Balocco e che ha causato un netto calo per il brand di. Tuttavia, per l'influencer e imprenditrice digitale potrebbe essere finalmente arrivato il momento per tentare il rilancio. Questo anche se la Fenice, la società che gestisce i marchi, non ha ancora reso noti i dati finanziari del 2023. Il punto però è che la holding di investimento Alchimia, guidata dal socio Paolo Barletta e proprietaria del 40% di Fenice, ha deciso di mantenere la propria quota di 15,8 milioni di euro all'interno dell'azienda. Il tutto a pochi giorni dalla firma dellacon Goa Organics, start-up che produce cosmetici vegani: per la prima volta una nuova partnership dopo lo scandalo.