Cosa sappiamo del violento incendio a Corsico in cui è morto carbonizzato un uomo di 58 anni

(Di giovedì 19 settembre 2024)– Le fiamme, divampate intorno alle 2, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno devastato l’appartamento, senza lasciare scampo a F.S., 58enne di, trovato ormai privo di vita dai pompieri,. Le condizioni dell’che non è riuscito a mettersi in salvo erano troppo gravi anche solo per tentare qualsiasi tipo di manovra di rianimazione. Il rogo è divampato all’interno del suo appartamento, al sesto piano di uno dei palazzoni di via Di Vittorio, strada al confine con Milano e parallela alla Nuova Vigevanese, precisamente al civico 4. Sul posto si è reso necessario l’intervento di cinque mezzi dei pompieri, arrivati in pochi minuti insieme ai carabinieri della compagnia di: i militari sono al lavoro, con il supporto del nucleo investigativo dei vigili del fuoco, per ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto.