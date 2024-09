Conte Napoli conferenza prepartita contro la Juve

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 19 settembre 2024) Alle 14, Antonio, allenatore del, è intervenuto nella sala conferenze del centro tecnico di Castel Volturno per rispondere alle domande dei giornalisti. Alle 14 ha avuto inizio la. “Prima di iniziare vorrei rivolgere un piccolo pensiero per la scomparsa di Totò Schillaci, a soli 59 anni viene a mancare un calciatore ed una persona soprattutto per noi del Sud che è un po’ l’emblema, una persona che ce l’aveva fatta ad arrivare in alto, rappresentava per noi tutti un grande esempio. Sono davvero rattristato e dispiaciuto, ho avuto la fortuna di giocare con lui allaquando avevo 21 anni, lui era già affermato. Un pensiero alla famiglia per la perdita di un’ottima persona”.