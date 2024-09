Compagnia Krypton | omaggio a Etty Hillesum

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Firenze, 19 settembre 2024 - In tempi di conflitti e violenze la, diretta da Fulvio Cauteruccio, porta in scena la straordinaria testimonianza di scrittura e di vita, spinte fino al sacrificio estremo, di, giovane ebrea olandese che all’odio e alla crudeltà dei persecutori nazisti oppose la forza dell’amore. Un’unica grande preghiera-è lo spettacolo che chiude “Apologia per la Pace”, un progetto ideato dallaper l’Estate Fiorentina 2024, che andrà in scena in una nuova edizione giovedì prossimo alle 20 sul sagrato dell’Abbazia di San Miniato al Monte. Lo spettacolo si fonda sulla drammaturgia poetica originale di Lorenzo Bertolani e vede in scena Lorella Serni, che incarna la giovane scrittrice olandese, mentre Massimo Bevilacqua firma le luci e la scenografia virtuale.