Aveva gli occhi assenti Auto impazzita piomba su 8 persone | morte studentesse di 18 e 19 anni La scoperta sulla donna

(Di giovedì 19 settembre 2024) Incidente choc poco dopo le 19 di mercoledì 18 settembre, in Versilia, a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, dove unaalla guida di una Mercedes ha travolto sette, causando lasul colpo di due ragazze tedesche, e mandando le altre tutte in ospedale. Un bilancio tragico. All’ospedale è finita, per gli esami tossicologici, anche la conducente, una 44enne di origine brasiliana, Katia Pereira Da Silva. La gita di un gruppo di studenti tedeschi è finita in tragedia. Duedi Duisburg sonono 18 e 19. Le due giovani donne frequentavano la scuola comprensiva di Duisburg-Mitte. Eranodell’ultimo anno del secondo trimestre ed erano in viaggio di studio in Toscana. Sul posto sono presenti gli psicologi scolastici. La scuola riceve tutto il sostegno.