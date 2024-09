Temptation Island | Michele misogino Millie invaghita e coppie in crisi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nella seconda puntata di2024, andata in onda martedì 17 settembre 2024, Titty Scialò ha affrontato un momento di forte delusione: il suo fidanzato Antonio Maietta non si è presentato al falò di confronto, una scelta che lo avrebbe costretto ad abbandonare il viaggio dei sentimenti in anticipo. La reazione di Titty è stata esplosiva e rabbiosa: "Ha dimostrato di essere un uomo di mer***. Per me va bene così". Dopo il rifiuto di Antonio, la donna è rientrata nel villaggio confidando alle compagne la sua frustrazione "Un uomo senza palle, nemmeno il coraggio di presentarsi. Mi sta facendo vivere un incubo. Per l'ennesima volta ha confermato di essere pessimo non presentandosi al falò". Antonio, d'altro canto, ha cercato di giustificare il suo rifiuto del falò davanti a Filippo Bisciglia.