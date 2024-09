Sono già arrivati Totò Schillaci sorpresa alla camera ardente dopo la sua morte

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’Italia intera è in lutto per la scomparsa di. Il campione siciliano, che ha fatto sognare gli italiani nelle notti magiche di Italia ’90 non c’è più, sconfitto da un terribile tumore al colon che aveva scoperto anni fa. La lunga battaglia è terminata in un letto di ospedale a Palermo,che le sue condizioni di salute erano peggiorate repentinamente.la scomparsa di, il sindaco di Palermo ha subito preso una decisione importantissima, ovvero quella di allestire laallo stadio Barbera. E tuttirimasti sorpresi da quanto successo poco, quando la bara dell’ex calciatore di Inter e Juventus è arrivato nell’impianto sportivo palermitano. Leggi anche: “Fai piangere tutta l’Italia”.