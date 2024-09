Scontri Cagliari-Napoli non solo la multa | il club azzurro ora corre un rischio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nelle scorse ore è arrivata la decisione ufficiale da parte del Giudice Sportivo in merito aglidel match tra. Ilè statoto, ma spunta ora un. Nella giornata di martedì, 17 settembre, si è archiviato un fatto decisamente controverso: hanno fatto tanto discutere le immagini deglisugli spalti tra i tifosi dele del, che hanno costretto anche il direttore di gara a interrompere il match. L’intervento dei calciatori e anche di Lele Oriali ha fatto rientrare almeno parzialmente la situazione, rendendo così possibile il normale prosieguo della partita, vinta poi dai partenopei per quattro reti a zero. Nelle scorse ore è arrivata anche la sentenza da parte del Giudice Sportivo, che ha comminato ai dueuna sanzione pari a 30 mila euro.